Sie wollen lange leben? Dann üben Sie sich in Optimismus!

Die gute Nachricht: Eine positive Einstellung kann man sich aneignen. Das lässt sich zumindest indirekt aus Zwillingsstudien schließen. Demnach sind nur 25 Prozent des Optimismus in den Genen programmiert. Wie man in die Zukunft blickt, lässt sich trainieren. Bewährt hat sich zum Beispiel die „Best Possible Self“ Methode.

Kurz gesagt, stellt man sich dabei eine Zukunft vor, in der man alle Lebensziele erreicht und alle Probleme gelöst hat. Als Übung schreibt man täglich 15 Minuten über Dinge, die man bereits erreicht hat, und stellt sich danach fünf Minuten lang vor, wie sich das anfühlt. Eine weitere Übung ist, ein Tagebuch mit ausschließlich positiven Erlebnissen, zu führen. Wer dies täglich praktiziert, kann seine positiven Gefühle deutlich verbessern, sagen Psychologen. Allerdings muss man – wie beim Sport – solche Optimismusübungen täglich trainieren. Heute wäre ein guter Tag, damit anzufangen.