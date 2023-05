"Wir fahren nach Venedig! Kennst du ein nettes Lokal?"

Dass Venedig mehr kann als Rialto und Markusplatz, habe ich in meinen Büchern über die Serenissima, die mich bis in die abgelegensten Winkel der venezianischen Lagune führten, ausführlich beschrieben. Im kommenden Jahr werden es nun fünfundzwanzig Jahre, in denen ich als Forscher, Beobachter und vor allem als Genießer in der venezianischen Lagune unterwegs bin. Meist unternahm ich die besinnlichen Trips in das Innere Venedigs auf eigene Faust, doch die Krönung waren immer die Touren, in denen ich von den einheimischen Begleitern zu Orten geführt wurde, die ich allein nie gefunden hätte.