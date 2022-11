Picasso in Málaga entdecken: Auf den Spuren des Minotaurus

Die beiden Lieben von Picasso

Picasso hatte drei Anforderungen an das Museum: Es musste in Málaga sein und es durfte weder in einem Glaubenshaus noch in einem Neubau errichtet werden. Es ist nicht das einzige Museum, das in Málaga die Werke des Kubismusbegründers ausstellt – aber es ist das, in dem sein Lebensweg und seine Wegbegleiterinnen fassbar werden. Wie auch seine Dämonen.

Wer den Museumsführern lauscht, erfährt, dass er nicht nur ein Vorreiter der Malerei, sondern auch von „Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“ war – nur war sein Rock ’n’ Roll die Kunst. Picasso hatte eine Leidenschaft für Frauen, die oft in mehrere simultane Affären mündete und auf Kosten der Frauen ging. Einige seiner Partnerinnen zerstörte sein Verhalten. Sie wurden psychisch krank, zwei begingen Selbstmord.