Partymeile, Festivals und Riviera-Glamour: Florida in Poleposition

South Beach, früher Samstagnachmittag. Wenige Meter vor dem Eingang zum „Royal Palm“-Hotel landet ein undefinierbares Flugobjekt mit einem sanften Plopp vor Flip-Flops. Ein Kokosnuss-Baby, das aus heiterem Himmel kam? Der Willkommensgruß eines Vogels? Knapp daneben: Es ist ein Champagnerkorken. Irgendwo ist eben immer Party in Miami, Floridas Magic City. Ob denn zwei Jahre Pandemie gar keinen Einfluss auf den lässigen Lifestyle hatten, verrät der Uber-Fahrer George aus der Dominikanischen Republik. „Gott sei Dank haben wir’s überstanden. Alles ist noch ein wenig teurer geworden, aber die Stimmung in den touristischen Ecken der Stadt ist bestens, in South Beach kann sie an Feiertagen sogar aus dem Ruder laufen“.

Tatsächlich verfestigt sich der Eindruck, dass dieses Frühjahr eher noch mehr Gas gegeben wird als prä-Covid – unabhängig von der Formel-1-Premiere in Miami. Schon vor dem Grand-Prix-Sonntag am 8. Mai blinkten in kurzen Abständen Carnaval Miami, das Vorzeige-Happening hispanischer Lebenslust, das Ultra MusicFestival, die Pride-Woche und als Dauerbrenner natürlich auch die Miami Open im Tennis im Veranstaltungskalender.