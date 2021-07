Florida – abseits der rosa Touristenpfade

Anreise:

MitAustrianvon Wien nach Frankfurt, weiter u. a. mit Lufthansa nach Orlando.

Einreise:

Bis spätestens 72 Stunden vor Antritt die elektronische Einreisebewilligung ESTA einholen, https://esta.cbp.dhs.gov

Beste Reisezeit:

Ende November bis Mitte Mai; Juli bis September ist Hurrikan-Saison mit meist kurzen, heftigen Regenfällen.

Währung:

1 US-Dollar = 0,82 Euro

Essen/Trinken:

– Im „Catfish Place“ in St. Cloud essen Einheimische und Trucker frittierten Alligator und Schildkröte mit deftigen Soßen.

– Geheimtipp „Katch Twenty-Two“ neben dem Highway in Lecanto; kleine Karte, tolle Qualität. Spezialität Key Lime Pie probieren, www.katchtwentytwo.com.

– Original amerikanisches Essen gibt’s bei „Mojo’s Grill“ in Ocala.

– Gesund, jung und kreativ isst man im „Third Wave Café“ in New Smyrna Beach.

Unterkünfte:

– Global Resort Homes: Ferienhäuser nahe Orlando erinnern an TV-Serie „Desperate Housewives“, Haus mit vier Betten (perfekt für Familien) ab 200 €/Nacht.

– Plantation on Crystal River: Resort im Stil einer Südstaaten-Plantage, DZ ab 100 €/Nacht.

– Howard Johnson Inn: typisch amerikanisches Motel in Ocala, DZ ab 60 €/Nacht.

– Ocean Trillium Suites: direkt am Strand in New Smyrna Beach, mehrstöckiger Hotel- Apartment-Kompex, DZ mit Kochnische ab 160 €/Nacht.

Auskunft

www.visit-usa.at

www.visitflorida.com/de