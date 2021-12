Ist Mauritius wirklich so eine Trauminsel?

Wenn bei der Landung am Vorfeld des Airports die Löschfahrzeuge auffahren, ist meist Feuer am Dach (oder sonst wo). Nicht so am Mauritius Airport bei der Landung der AUA-Boeing 777 Ende Oktober: Es war der erste Direktflug von Österreich seit der Corona-Pandemie, und der wurde, wie auf Flughäfen bei Erstlandungen üblich, mit einer zünftigen Wasserfontäne gefeiert.