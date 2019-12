Mauritius: Die perfekte Kombination aus Abenteuer und Strandurlaub

Ähnlich wie Teneriffa ist die Insel charakterlich geteilt. Im Norden, entlang der Küste und der Grand Baie, befindet sich das touristische Zentrum mit Traumstränden, jede Menge Shops und wunderschönen, teils sündteueren Hotels.

Will man aber das echte, das grüne und das raue Mauritius (mit hohen Felsen, wo manche in ihrer Form an einen Gorilla oder einen liegenden Löwen erinnern) sowie die Menschen kennenlernen – dann muss die finale Destination der Süden der Insel sein. Nicht überall auf der Welt gelingt es, dass auf so kleinem Raum gleich drei Weltreligionen friedlich miteinander leben: Hindus, Muslime und Christen. Vielleicht weil die Gene der Mauritier selbst Multikulti sind.

So wie jene von Lionel Athion. Ein junger Mauritier, der sich auf Touren durch den Süden spezialisiert hat. Sein Nachname ist chinesisch, weil seine Großeltern aus China kamen, dann hat er ebenso auch noch indische Gene sowie Vorfahren aus Mosambik. Multikulti a la Mauritius eben. „Nicht selten sind hier auch Hochzeiten zwischen den Religionen“, erzählt Lionel. Die größte Pilgerstätte der Hindus außerhalb von Indien befindet sich ebenfalls auf Mauritius. Der Kratersee Le Grand Bassin ist ein heiliger Pilgerort, weil er der Legende nach mit dem heiligen Fluss Ganges in Indien verbunden ist. Ende Februar und Anfang März, wenn das Mahashivaratri-Fest zelebriert wird, begeben sich mehr als 400.000 Gläubige auf Pilgerreise zu dem heiligen See und bringen den Gottheiten Opfer dar.

Aber zurück zu Lionel: Sein Stolz und seine Leidenschaft für die Heimat verleihen ihm einen besonderen Charme. Er träumt nicht von einem besseren Leben in Europa. Er will Europäern die Schönheit des Südens von Mauritius näher bringen. Und das tut er – obwohl er noch so jung ist – mit wundervollen Geschichten und speziellen Touren durch den Dschungel ebenso wie durch die Märkte von Mahébourg.

Wir kosten uns durch Litschis, herrliche Curry-Kreationen, trinken an der Straßenecke Kokosdrinks direkt aus der Kokosnuss, die der Straßenverkäufer spektakulär mit einem scharfen Beil öffnet und kaufen echte Vanilleschoten zum Spottpreis gleich bündelweise. Das Paradies für jeden Genussmenschen.