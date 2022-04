In Ungarns Osten: Viel Himmel, viel Wein

Es ist wie immer bei der Verwandtschaft, man ist einander vertraut, nicht immer grün – und wenn man sich länger nicht gesehen hat, ist man überrascht, was doch aus dem anderen geworden ist. So fühlt sich ein Besuch in Ungarn an. Umso mehr, wenn man sich in den Osten vorwagt, der nicht schon immer – wie der Balaton eben – eine Badewanne der Österreicher war.

In traditionellen Weinbauregionen wie dem Tokaj hat man eine Kultur eleganter Gastlichkeit entwickelt, die sich auch vor der Wachau oder der Südsteiermark nicht verstecken muss. Ob man sich in ein Schlosshotel wie das Palota in Lillafüred verirrt oder in ein Boutique-Hotel wie das Andrassy mitten in der Tokaj-Region: Die Ungarn haben aus ihrer Liebe für gut gedeckte Tische – über die sie selbst Witze machen – bemerkenswerte Kulinarik für ihre Gäste gemacht. Dazu gibt es ein Angebot an Ausflügen, Sport und Besichtigungstouren, die auch Urlaubern, die nicht nur gerne bei Tisch sitzen, jede Menge Unterhaltung bietet. Praktisch betrachtet, ist das alles noch immer günstiger als in Österreich.