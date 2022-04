Unterwegs in und um Olmütz: Von der Altstadt ins Altvater

Neben dem Rathaus erhebt sich die von der UNESCO geschützte, barocke Dreifaltigkeitssäule. Mit ihren zweiunddreißig Metern Höhe, achtzehn Heiligenstatuen und einer Kapelle im unteren Teil der Säule ist sie weltweit einzigartig. Oben an der Spitze glänzt die goldene Dreifaltigkeit in der Sonne. Der Bau nahm fast vier Jahrzehnte in Anspruch, die Einweihung Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erfolgte in Anwesenheit von Maria Theresia und ihrem Mann Franz Stephan von Lothringen.

Hexensabbat und Folterinstrumente

Im Herzen der Region Olmütz erreicht man Šumperk (Mährisch Schönberg). Im Zentrum neben dem Rathaus führt der Weg direkt in eines der bedeutendsten Bürgerhäuser der Stadt, dem Geschader-Haus. Ein schicksalsträchtiger Ort, spielten sich doch hier während der berüchtigten Hexenprozesse im siebzehnten Jahrhundert unglaubliche Schicksale und Tragödien ab. Der Gang durch die Kellerräume des denkmalgeschützten Gebäudes bringt einen in die neu gestaltete Ausstellung.

Mittels Audioguide wird man von der Stimme des Inquisitors Heinrich Franz Boblig durch diese finstere Zeit geführt, erfährt sehr authentisch einiges über Hexensabbat und Verhörmethoden. Folterinstrumente und handgeschriebene Todesurteile des Inquisitors präsentieren diese dunkle Zeit in den düsteren Kellerräumen anschaulich. Schließlich ist man froh, am Ende des Rundgangs wieder ins Sonnenlicht und ins Heute hinaustreten zu können.