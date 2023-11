Mit Gratis-Skiunterricht im Land Salzburg Kids zu Legenden von morgen machen

In ausgewählten Aktionszeiträumen werden durch eine Kooperation des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm gemeinsam mit Ski Austria und der Salzburger Land Tourismus GmbH im Rahmen von Schulskikursen Skilehrer für Anfänger kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis einen Monat vor Anreise kann über die Jugendgästehäuser die gewünschte Anzahl an Lehrpersonal angefordert werden. Die begleitenden Lehrkräfte der jeweiligen Schulen müssen sich so um nichts weiter kümmern. Dies soll dazu beitragen, das Skifahren in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler als positives Erlebnis zu verankern und damit Freude am Skilauf für weitere Jahre zu festigen.

