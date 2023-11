Wie bei der Fahrt in große Skigebiete geht es auch nach St. Corona am Wechsel auf den letzten Metern über Serpentinen. Mit ein wenig Glück fährt man durch verschneite Wälder bis direkt zur Piste. Naturschnee ist auf den 850 Metern Seehöhe in den vergangenen Jahren nur wenig gefallen. Dennoch bietet das Familienskiland, eine knappe Autostunde von Wien entfernt, auf insgesamt 70.000 Quadratmetern alles, was Skianfänger brauchen.