Pyhrn-Priel: Skifahren mit Kind in Hinterstoder

Der Bub hat Freude und ist konzentriert. Eltern sollen ja auch mal ein großes Bogerl um das eigene Kind machen und so verschwindet man für den Rest der Skistunde dankbar auf die gut präparierten Pisten. In Hinterstoder ist Skifahren auch noch verhältnismäßig erschwinglich: Die Tageskarte kostet online 56 Euro, an der Kassa 59 Euro. Lässig: die 7,4 Kilometer lange „Höss Totale“ mit 1.400 Metern Höhendifferenz und die Hannes-Trinkl-Strecke. Bald mit Sohn!

Mit dem Kurs ist auch die Kindeskraft für diesen Tag am Ende – Danke, Maximilian! – und reicht gerade noch für eine Schneeballschlacht. Das Probesitzen in der Pistenraupe war dann die unerwartete Draufgabe. Das, was bleibt.

