Gaudi beim Tanzcafé Arlberg – mit oder ohne Ski

Auf der Burg steppt, wie man so sagt, der Bär. Florian Kasper und Max the Sax heizen die Menge an. Der eine mit hochrotem Kopf am Saxofon, der andere wippt lässig an den Drums. Vor ihnen sitzt das Publikum an fein gedeckten Tischen, mit geröteten Wangen – vom Carven, Sonnenbaden und dem hauseigenen Cuvée. Die Skifahrerinnen und -fahrer nippen an ihren Gläsern und verfolgen interessiert das Geschehen. Einige tanzen.