Haldenlifte: Der Einzelkämpfer im Bregenzerwald

„Corona war nicht lustig“

Ausgerechnet im ersten Pandemie-Jahr 2020 ging der junge Schwarzenberger an den Start. Im Winter 2020/21 durften nur Einheimische Skifahren, im folgenden Winter fehlten ihm lange die Ungeimpften. „Corona war nicht lustig“, lautet sein Fazit. Dennoch lief es ganz gut an, denn Schnee fiel in beiden Wintern reichlich. Um einen kleinen Gewinn zu machen, braucht er mindestens 30.000 Fahrten am großen und 10.000 am kleinen Lift, was etwa dreißig bis vierzig Betriebstagen entspricht. In der Saison 2021/22 kam er auf 60.000 Fahrten, doch der viel zu warme und erst spät in der Saison weiße Winter 2022/23 bereitete ihm Kopfzerbrechen. Bis Anfang März liefen seine Lifte an nur sieben Tagen. Mathias nimmt es sportlich: „Schneearme Winter hat es auch früher gegeben.“

Ein halbes Jahrhundert

Immerhin hat er die Haldenlifte, die seit ihrem ersten Tag im Jahr 1971 als private Gesellschaft auf eigenen Beinen stehen, gerettet. Sie konnten vor zwei Jahren den 50. Geburtstag feiern. Außerdem: Die beiden Schlepper sind nicht Mathias’ einzige Erwerbsquelle.