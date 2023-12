Skitouren im stillen Lechtal mit Husky-Turbo

Von Hunden gezogen

Natürlich lassen wir uns nicht komplett ziehen, sondern arbeiten kräftig mit. Denn im Gegensatz zu uns, die wir Kleidungsschichten ablegen können, arbeiten die Huskys in einem Pelzmantel ohne Reißverschluss. Stundenlang gleiten wir so dahin. Hören nur das Knirschen trockenen Schnees unter den Skikanten. Dringen immer weiter in die weiße Einsamkeit unter blassblauem Himmel vor. Inhalieren die stille und prächtige Landschaft, die wir ganz für uns haben. Und wundern uns natürlich über Hubs, der vorneweg spurt, und zwar ganz ohne Hunde. Der gebürtige Niederösterreicher wuchs auf einem Bergbauernhof am Rande des Nationalparks Gesäuse auf. Später trat er als Kader-Athlet bei Skilanglaufrennen quer durch Europa an, wurde Manager mit 14-Stunden-Tagen, Trainingseinheiten in der Nacht und Nordwand-Durchsteigungen an den Wochenenden.