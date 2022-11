Am Gebirg, das hoch in Wolken ragt: Skitouren-Tipps von Experten

Für Enthusiasten sind Skitouren Wintersport in seiner reinsten Form – und Österreichs Alpenraum besticht mit Touren für jeden Geschmack. In neuen Büchern beschreiben die Autoren ihre bevorzugten Routen in der Dachstein-Region und darüber hinaus.

von Stefan Hofer