Tanzcafé Arlberg lädt noch bis Sonntag zum Carven und Grooven ein

In Lech, Zürs und Stuben geht es rund: Einheimische und Ski-Urlauber genießen beim Festival "Tanzcafé Arlberg" coole Musik in noch coolerem Ambiente. Seit Palmsonntag werden verschiedene Sonnenterrassen, Hotelbars und Skihütten bespielt. Am Rüfiplatz in Lech gibt es heuer auch erstmals eine eigene Festivalbühne, auf der bis 16. April noch österreichische Musiker aufspielen.

Also nichts wie hin.