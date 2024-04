Die Malediven, wie man sie nicht kennt

Sandpumpen

Große Sorgen bereitet ihr der Klimawandel. Ein Grad mehr bedeutet den Tod für viele Korallenriffe. „Es ist ein ständiger Kampf. Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals gewinnen können“, erklärt Candice. „Selbst wenn wir die Ziele zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes erreichen, werden die Riffe wahrscheinlich trotzdem sterben. Es ist einfach zu weit fortgeschritten. Das ist eine Schande, weil die Korallenriffe doch so schön sind.“

Laut Candice und Maadh sind Einheimische dennoch froh, dass so viele Urlauber auf die Malediven kommen. In gewisser Hinsicht sind die Atolle sogar in einer Abhängigkeit. Ohne Tourismus würden viele ihre Jobs verlieren – und die Inseln an Untergrund. Denn teure Sandpumpen halten die meisten Inseln in ihrer Form und verhindern, dass sie durch den Anstieg des Meeresspiegels vom Wasser verschluckt werden. Ein weiteres Klima- und Vorzeigeprojekt betrifft die Errichtung einer schwimmenden Stadt in den Malediven, die für gut zwanzigtausend Bewohner ein neues Zuhause bieten soll.