Ein Essay: Die Malediven und das inszenierte Paradies

Mittlerweile ist alles reglementiert. Auch aufgrund der strengen Umweltschutzauflagen und der hohen Steuern kann es keine billigen Unterkünfte mehr geben. Es gibt daher auch nicht mehr das Feeling, auf einer einsamen Insel gestrandet zu sein. Heutzutage nimmt man – wie in Venedig das Vaporetto – das Wasserflugzeug. Im Zehn-Minuten-Takt heben die Maschinen der Trans Maldivian Airways ab. Der Slogan „Your Gateway to Paradise“ verspricht nicht zu viel. Lässig schwingen sich die Piloten auf ihre Sitze: weißes Hemd mit Verzierungen, Sonnenbrille, riesige Uhr, kurze Hose und Flip-Flops.

Eine halbe Stunde später (wenn Gewitter keine Zwischenlandungen erzwingen) landet man in der Lagune von Finolhu. Das Resort ist quasi das Gegenteil einstiger Erlebnisse: eine High-End-Hotelinsel, ein Refugium der Luxusklasse. 2016 wurde es mit Unmengen an Stahlbeton aus dem Boden gestampft. Drei Jahre später übernahm der Hamburger Gregor Gerlach die Anlage (er hatte bereits zwölf Hotels in Europa, aber keine Bleibe für den Winter) und ließ sie während Corona „komplett neu“ designen.