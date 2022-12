Reisetrends: Österreicher sind reif für die Insel

Doch auch diese drehen in Zeiten hoher Inflation an der Preisschraube. Laut Fast werden Türkei-Reisen kommenden Sommer um acht Prozent teurer. Ein Tunesien-Urlauber kann – je nach gewünschter Kategorie – gleich einmal um zwei bis fünf Prozent mehr im Reisebudget einrechnen. In Ägypten kalkuliert der Reiseveranstalter kommenden Sommer mit einem Preisaufschlag von etwas mehr als zehn Prozent. Das die Inflation in vielen Ländern noch deutlich höher ist, ist da ein schwacher Trost.

Diesen Winter zieht es übrigens relativ wenige Österreicher in die USA. Der starke Dollar drückt die Kaufkraft der Europäer. Wer nächsten Sommer trotzdem irgendwo zwischen Los Angeles und New York unterwegs sein will, kann sich auf Preisaufschläge um bis zu 20 Prozent einstellen.