Malediven: Der Unterwassermaler in seinem Paradies

Schwimmen im Weißen Haus

Burns’ Arzt teilte ihm im Alter von fünf Jahren mit, dass er nie wieder gehen würde. Er betonte aber auch, dass es für ihn wichtig sei, so oft wie möglich in einem warmen Pool zu schwimmen. Anfang der 1960er-Jahre gab es in Washington DC, wo Burns zur Welt kam, jedoch nur einen beheizten Pool und der stand im Weißen Haus. „Durch Kontakte meines Großvaters erhielt ich die Erlaubnis, dort zu schwimmen“, erinnert sich Burns. „Der Pool war Jahre zuvor für US-Präsident Franklin D. Roosevelt erbaut worden, der ebenfalls an der Kinderlähmung erkrankt war.“