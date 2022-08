Die "Desperate Housewives" von Scottsdale, Arizona

Für die einen ist es die endlose Freiheit der Highways und Interstates, für die anderen die vom Winde verwehte Romantik des Alten Südens: Wer in die USA reist, reist eigentlich immer irgendeinem persönlichen Traum hinterher. Und meistens ist der gut bestückt mit Motiven aus Hollywood-Filmen und TV-Serien. Wer sich nach Arizona in den tiefen Südwesten der USA begibt, hat wohl eher die Bilder zahlreicher Italo-Western oder der längst zum Kult gewordenen TV-Serie „Breaking Bad“ im Kopf.

Worauf man aber inmitten dieser Wüste, am Rande von Arizonas Hauptstadt Phoenix, trifft, hat weniger mit Herren in Cowboy-Stiefeln als mit Damen in Stöckelschuhen zu tun. Scottsdale, der Nobelvorort, also quasi das Mödling von Phoenix, sieht nämlich aus, als hätte man die Szenerie der TV-Serie „Desperate Housewives“ dorthin ausgelagert. Scottsdale ist ein Villenviertel, in dem sich die ganz Reichen – wie in den USA üblich – hinter hohen Mauern und Zufahrtsstraßen mit Pförtnerhäuschen verbarrikadieren.

Golf Green in der Kakteenwüste

Die nicht ganz so Reichen, die für ihre Bleibe nur eine Million Dollar übrig haben, müssen sich mit Luxus-Appartements entlang der großen Boulevards begnügen. Natürlich muss auch dort niemand ohne Swimmingpool oder Fitnesscenter auskommen. Auch für den Bedarf an Golfplätzen ist überreichlich gesorgt. Etwa zwei Dutzend Mal leuchtet in Scottsdale plötzlich das satte Grün inmitten der sonst dürren Kakteenwüste.