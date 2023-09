„Wir können nur gemeinsam das vollbringen, was Pürgg so einzigartig macht. Pürgg ist unser Leben!“, meint Theresia, und es klingt ehrlich. Als Gast wird man liebevoll und unaufdringlich betreut, eine Atmosphäre, die inspiriert. Passend zum Ambiente beim Gasthaus Krenn erscheinen Stammgäste oft in Dirndl und Lederhose zum Abendessen. Alles zusammen trägt dazu bei, um die Stimmung inmitten der Landschaft genießen zu können.

Fresken und Panorama

Pürgg wirkt, wenn es da so als Gegenüber des schroffen Grimming steht, von einem besonderen Zauber erfüllt. Dazu trägt ein Spaziergang auf eine Anhöhe zur romanischen Johanneskapelle bei. Die Fresken im Innenraum stammen aus dem 12. Jahrhundert. Ein Beispiel für die Darstellungen ist der Katzen-und-Mäuse-Krieg, eigentlich ein heidnisches Tiermärchen, im hinteren Teil der Südwand. Die romanischen Fresken gelten als eines der bedeutendsten Werke ihrer Zeit im Ostalpenraum.