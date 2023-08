Von der Alm zum Wein: Wandern in der Südsteiermark

Wein- und Hof-Tour

Next Stopp Leutschach: Der regionale Transport funktioniert perfekt, vom Endpunkt der Wanderung (Termin vorher fixieren) bringt uns das Mobil nach Leutschach zur Südsteirischen Weinstraße. Kalorientanken ist nach dem Gipfelglück gefragt, also Einkehren bei den Germuths in einem Buschenschank. Mit einer Brettljause samt Gratisblick über die „Rolling Hills“ der Weinberge. „Wein ist unser Aushängeschild, aber genauso wichtig ist die Kulinarik. Wir wollen das Beste aus der Region für unsere Gäste auf einem Teller vereinen. Wir versuchen unseren guten Ruf als hochwertige und trotzdem leistbare Genussregion natürlich auszubauen. Die Südsteiermark ist nicht nur ein Traumziel im Herbst, sondern eine Ganzjahresdestination“ wissen die Germuths. „Dazu gehört Nachhaltigkeit. Mit dem Weinmobil kann der Gast relaxed per Bahn anreisen, für die kleinen Fahrtwege vor Ort sorgen wir“.