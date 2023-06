Danzig: Die sich erneuernde Ostseestadt

Dutzende Läden für Bernsteinschmuck reihen sich entlang der Frauengasse aneinander. Das Bernstein-Museum befindet sich seit dem Vorjahr in der restaurierten Großen Mühle in der Altstadt. Am Ende der Frauengasse ragt die Marienkirche in den Himmel, eine der größten mittelalterlichen Backsteinkirchen der Welt. Die astronomische Uhr aus dem 16. Jahrhundert hat die Kriegswirren überdauert.