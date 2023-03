Wütende Rufe und laute Trommelschläge, die Stimmung in Polens zweitgrößter Stadt ist aufgeheizt – wie immer am Weltfrauentag. In der Piotrkowska-Straße, der längsten Einkaufsstraße Europas, drängen sich Protestierende mit bunten Plakaten für mehr Demokratie und Gleichberechtigung und gegen die nationalkonservative Regierung. Der Zug bewegt sich langsam vom Freiheitsplatz zum Platz der Unabhängigkeit die vier Kilometer lange Piotrkowska entlang.

Diese Straße ist berühmt und ein Wahrzeichen der Stadt. Wo heute Reisende die Geschäfte, Musik-Clubs und Restaurants besuchen, wurde früher schon protestiert – von Frauen. Die Geschichte dahinter ist auch für Besucher spannend: Im 19. Jahrhundert waren es Frauen, die Lódz von dörflicher Größe zu einer Metropole anwachsen ließen. Grund dafür war die boomende Textilindustrie. Minimierte Ausfuhrzölle für Stoffexporte nach Russland und China führten zu einer dynamischen Expansion und binnen kürzester Zeit nannte man Lódz „Manchester des Ostens“ und „Stadt der Frauen“. Der Industrialisierungsprozess brachte für die Fabrikarbeiterinnen jedoch katastrophale Bedingungen, es gab sogar Missbrauchsvorwürfe, die Folge waren Streiks und Unruhen in den Fabriken.