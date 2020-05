Polen: Magie an Oder und Weichsel

Genug von den großartigen Städten, hinein in das ländlich-idyllische Polen, z. B. in die Masuren: Urig-melancholische Landschaft der 1000 Seen im Nordosten des Landes mit Flüssen, Kanälen, Parks, alten Gebäuden, Höfen, Gasthäusern und revitalisierten Landhäusern. Eine einzigartige Wasserwelt für Bootsausflügler, Segler und Kanuten, umrandet von Nationalparks mit einer Vielfalt an geschützten Pflanzen und Tieren.

Meer gibt’s in Polen auch. Die Ostsee lädt zum Wandern, Radeln, Reiten, Baden. Endlose Weite und erholsame Gelassenheit der Küste machen seit jeher den maritimen Zauber in der Pommerschen Bucht aus. Kilometerlange breite Sandstrände, absolute Ruhe und farbenprächtige Traditionen locken z. B. in das Film-Städtchen Miedzyzdroje auf der Insel Wolin. Gut gebuchtes Hotel ist das 4*-Amber Baltic Spa mit heilsamem Meerwasser und Thalassotherapien.