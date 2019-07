Psyche: Wie das Innere Kind unsere Gefühle steuert

Viele sagen aber: Was vergangen ist, ist geschehen, es ist besser, das ruhen zu lassen.

Wer glaubt, was geschehen ist, wäre vorbei, irrt in vielen Fällen gewaltig. Das Ereignis von damals ist vorbei, aber die Schlüsse, die man daraus gezogen hat, sind oft noch wirksam. Sie können das feststellen, wenn Sie Leute fragen: „Wozu ist es nötig, das zu tun, was du tust?“ Beispielsweise: „Wozu ist es nötig, zu der ersten Million noch eine weitere zu verdienen?“ Sie werden Dinge hören wie: „Ich will doch nicht am Hungertuch nagen“ oder „Man kann nie genug haben“. Das spricht das Innere Kind, da hören Sie die Stimme der Angst. Es gibt viele Formen emotionalen Getriebenseins.

Sie schreiben, viele Politiker oder Mächtige würden im Auftrag des Inneren Kindes agieren – woran erkennen Sie das?

Sie haben sicher Donald Trump gesehen, wie er einen Präsidenten beiseite schiebt und sich trotzig nach vorne drängt, mit vorgestrecktem Kinn. Da war ein Inneres Kind in Aktion. Oder Gerhard Schröder. Wer hat da am Zaun des Kanzleramtes gerüttelt und gerufen: „Ich will da rein!“ Es war ein Inneres Kind. Warum tritt Madonna beim Song-Contest auf, wo sie peinlich falsch singt? Weil sie bewundert werden will, weil ihr Inneres Kind noch immer nicht genug davon hat. Politiker, Unternehmer, Künstler: Sie halten sich für vernünftig und rational, aber ihre Vernunft steht im Dienst ihrer Emotionen.