Die besten Rezepte von Paartherapeuten gegen den Urlaubsblues

Oft beginnt der Stress schon bei der Urlaubsplanung: Der eine will ans Meer, der andere in die Berge. Was raten Sie?

Kompromisse sind etwas, das niemand wirklich will. Das ist weder das eine noch das andere, sondern irgendwas dazwischen. Daher empfehle ich bei konträren Wünschen, diese nicht in einem Urlaub unterzubringen, sondern z. B. einmal ans Meer und das andere Mal in eine Stadt zu fahren. Wichtig ist, dass sich die Partner offen über ihre Wünsche austauschen und das eine oder andere Mal aus Liebe zum anderen auf die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung verzichten.

Es hilft, wenn sich jeder überlegt, was er gemeinsam mit dem anderen im Urlaub erleben möchte, also nicht alleine. Dann tauschen sich beide aus. Wer diese Übung macht, dem wird schnell bewusst, dass es die kleinen Dinge sind, die einen im Urlaub glücklich machen.

Was ist der größte Fehler, den man im Urlaub machen kann?

Die Erwartung und Ansprüche an sich selbst, an den anderen, an den Urlaub zu hoch anzusetzen und immer höher zu schrauben. Wer wenig Toleranz für Unerwartetes und Störung hat, belastet den Beziehungsraum zwischen den Partnern. Die Fähigkeit, auf Missgeschicke mit Gelassenheit und Humor reagieren zu können, hilft dabei, gemeinsam einen schönen Urlaub zu verbringen.

Wie kann man den Urlaub nutzen, um Positives in der Beziehung zu bewirken?

Die Qualität einer Beziehung ist abhängig von der Qualität der Kommunikation. Urlaub ist eine gute Gelegenheit für gemeinsame Reflexionen über die schönen Momente des bisherigen gemeinsamen Lebens. Sich täglich wertschätzen und sagen, was man am anderen mag, stärkt die Verbindung und schenkt ein Glücksgefühl, das bis nach dem Urlaub anhält.

"Im ersten Urlaub lernt man den Partner wirklich kennen"

Kevin Hall arbeitet als Paartherapeut in Wien