Politik: Dieser Schal zeigt, wie oft Frauen zu Wort kommen

Sue Montgomery sitzt als Bezirksbürgermeisterin im Stadtrat von Montreal. Einmal im Monat muss sie an einer Sitzung des Exekutivkomitees teilnehmen. In diesem Komitee sitzen 31 Frauen und 34 Männer.

Um sich während der Zusammenkunft besser konzentrieren zu können, strickt sie – schrieb sie am 14. Mai auf Twitter. Dort teilte Montgomery noch eine weitere Information: "Heute Abend habe ich mich dazu entschieden, in Rot zu stricken, wenn Männer sprechen; und in Grün bei Frauen."

Sehr viel Rot

Auch das Ergebnis ihres Strick-Projekts enthielt sie ihrer Followerschaft nicht vor. Dieses sieht so aus: