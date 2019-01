Pendlerin zeigt Zugverspätung mit selbst gestricktem Schal

Im Internet kam der Schal gut an. Seit der Veröffentlichung am Sonntag wurde das Bild über 4.200 Mal retweetet und über 15.000 Mal favorisiert. Auch die Marketing-Leiterin der deutschen Bahn reagierte auf das Strickwerk: "Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, das uns nicht glücklich macht und an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Aber: das nenne ich mal kreativ, sensationeller Schal, großartig", schreib Antje Neubauer.