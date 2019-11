Peinlicher Moment: Melania Trump von Jugendlichen ausgebuht

Jetzt wurde auch die First Lady in die politischen Auseinandersetzungen mit hineingezogen. Eigentlich ist es üblich, die Frau des US-Präsidenten in dieser Hinsicht außen vor zu lassen - die First Lady wird generell bei offiziellen Anlässen höflich empfangen.

Buhrufe von Schülern

Nicht so in Baltimore ( Maryland), wo Melania Trump nun ausbaden musste, was ihr Mann Donald Trump zu verantworten hat. Melania war angereist, um eine kurze Rede vor Jugendlichen zu halten und für ein drogenfreies Leben zu werben.

Als die First Lady jedoch die Bühne betrat, wurde sie mit lauten Buhrufen empfangen. Mrs. Trump reagierte lediglich mit einem versteinertem Blick in die Menge und setzte ihre kurze Ansprache fort.