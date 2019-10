Neues First-Lady-Buch: Wenig Schmeichelhaftes über Melania Trump

Tammy Vigil betont immer wieder, dass sie unvoreingenommen an ihrem Buch " Melania & Michelle: First Ladies in a New Era" gearbeitet hat. Sie ist Professorin für politische Kommunikation an der Uni in Boston und sorgt mit ihrem neuen Werk gerade für Schlagzeilen. Bei dem Vergleich kommt nämlich die derzeit amtierende First Lady ziemlich schlecht weg.

Melania Trump gehöre zu "den am wenigsten gemochten modernen First Ladys", so das Fazit von Vigil. Lediglich eine Gemeinsamkeit hätten ihre Vorgängerin Michelle Obama und Melania: Sie haben ihr Amt in Zeiten von Social Media angetreten und im Netz gibt es schnell viele Hater, mit denen es sich herumzuschlagen gilt.

Ansonsten aber seien die beiden Damen komplett unterschiedlich, so Vigil - auch wenn sich ihre Reden zum Amtsantritt so stark ähnelten, dass Melania Trump sich Plagiatsvorwürfe gefallen lassen musste.