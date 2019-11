Was Melania Trump trägt, wenn sie einen Christbaum in Empfang nimmt

Während sich unsereins im Daunenmantel und gefütterten Stiefeln zum Christbaumstand aufmacht, gestaltet sich die Tradition im Weißen Haus deutlich glamouröser. Am Montag nahm Melania Trump den riesigen Christbaum, der jedes Jahr im Weißen Haus steht, in Empfang.

Dieser wurde heuer von Mahantongo Valley Farms mit einer Pferdekutsche angeliefert. Was ihr liebster Teil an Weihnachten sei, wollten anwesende Reporter wissen. Die Antwort der First Lady: "Frohe Weihnachten euch allen!"

Blumen von Dolce & Gabbana

Deutlich aussagekräftiger war das Outfit der 49-Jährigen. Trump entschied sich für zwei ihrer Lieblingslabels: Der Mantel mit Blumenmuster stammte von Dolce & Gabbana, die Schuhe wie immer von Christian Louboutin.