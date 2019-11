Ausnahmsweise günstig: Melania setzt erneut auf 45-Euro-Schuhe

Zwei Mal das gleiche tragen sieht man Melania Trump äußerst selten und auch für günstige Kleidung ist das Ex-Model nicht gerade bekannt.

Jetzt aber macht die First Lady der USA eine Ausnahme und zeigt sich gleich zum dritten Mal in Billig-Schuhen einer Modekette. Gerade einmal 45 Euro kosten die Loafers in Schlangenoptik bei Zara, in denen sich die luxusverwöhnte Mrs. Trump in Washington bei einem offiziellen Termin mit dem Roten Kreuz präsentierte.