"Wasserbüffel": Autor gibt erniedrigende Tipps zu Schwangerschafts-Sex

"Fleisch-Panzer", "Schwangerschaftspummelchen"

Neben der Bezeichnung werdender Mütter als "Wasserbüffel" wird unter anderem folgender Satz als entwürdigend kritisiert: "Während deine Süße in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft möglicherweise mit lästigen Begleitbeschwerden zu kämpfen hat und oft von Müdigkeit geplagt ist, dreht sie im zweiten Trimester regelrecht auf und schlüpft dabei nicht selten in die Rolle des unersättlichen Raubtieres, das einen noch nicht einmal in Ruhe durch die Haustür kommen lässt, zack, schon zerrt sie die Beute gierig in die Höhle!"

Mit den Ausführungen beschreibt der Autor die gesteigerte sexuelle Lust schwangerer Frauen.

Weiters heißt es: "Vielleicht kannst du dem mürrisch stöhnenden, ungelenken Schwangerschaftspummelchen noch einen brüderlichen Blowjob aus dem Kreuz leiern (...). Aber irgendwie lassen sich die Mädels ja dann doch immer noch mal bequatschen (...) und deshalb will ich dir nun verraten, welche Positionen du ausprobieren kannst, ohne dass du befürchten musst, von einem menschlichen Fleisch-Panzer überrollt zu werden."

Hier leitet Busemann Passagen zu Sex-Stellungen ein.

"Frauenfeindlich", "abscheulich"

Auf Twitter werden die Texte als "frauenfeindlich" und "abscheulich" bezeichnet. Frauen zu sexuellen Handlungen zu überreden, zeuge zudem von übergriffigem Verhalten.

"Sowas von abstoßend", heißt es unter Mieraus Posting etwa. "Das ist ja widerlich", kommentierte eine andere Userin. "Und für so einen Mist musste in Baum sterben", fragte ein User in die virtuelle Runde. "Ich werde das zweite Mal Vater, ich habe das Buch nicht und ich will es nicht in unserem Haus wissen", betonte ein Nutzer.

Bisher wurde der Beitrag bereits Tausende Male gelikt und hunderfach kommentiert.