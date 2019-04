Öffentliches Stillen: Vater verteidigt Mütter mit satirischem Posting

Das Stillen von Babys und Kleinkindern ist die natürlichste Sache der Welt. Dennoch sorgt es immer wieder für Aufregung, wenn es in der Öffentlichkeit passiert.

Laut einer im Jahr 2017 veröffentlichten Umfrage der Nationalen Stillkommission in Deutschland lehnen sechs Prozent der Bevölkerung öffentliches Stillen ab, jeder vierte Befragte steht dem öffentlichen Füttern zwiespältig oder ablehnend gegenüber. Jede zehnte Mutter gab an abzustillen, weil sie diese ablehnende Haltung in der Öffentlichkeit stört.

Mit einem satirischen Posting auf Facebook wollte der 35-jährige Brite Simon Harris nun eine Lanze für das Stillen in der Öffentlichkeit posten. Der Vater von drei Kindern berichtet auf seinem Blog "Men Behave Dadly" über das Elternsein. Unter einem Bild, auf dem zu sehen ist, wie Harris seinen Sohn gerade mit der Flasche füttert, beschreibt er, wie er in einem Lokal diskriminiert worden sei, weil er nur ein T-Shirt anhatte und sein Bizeps sichtbar war. Die Situation, von der Harris berichtet, hat sich nicht wirklich so zugetragen und ist fiktional. Einigen jungen Müttern wird sie aber bekannt vorkommen.