B'soffene G'schichten im Advent

Faktum ist, dass seine Kollegen und er in der Vorweihnachtszeit mehr Überstunden machen als in den anderen Monaten. Dennoch will Michael Wassermann, seines Zeichens Chefinspektor und Angehöriger der Landesverkehrsabteilung Wien, der künstlich erzeugten Hysterie entgegentreten. Seiner Beobachtung nach wird in einer lauen Julinacht deutlich mehr gebechert als in einer kalten Dezembernacht.

"Früher waren mehr Lenker schwer alkoholisiert", so der Verkehrspolizist mit 33 Jahren Berufserfahrung. Bei Schwerpunkt-Kontrollen seiner Abteilung wurden bis zu 18 Alko-Lenker angetroffen. Heute kommt es vor, dass er in einer Nacht keinen Betrunkenen stoppt. Die Punschmärkte sind aus Sicht von Wassermann weniger das Problem. Das enge Kontrollnetz zeigt Wirkung. Wer trinken will, fährt mit dem Taxi oder den Öffis heim. Brisant sind weiterhin Weihnachtsfeiern: Je länger sie dauern desto höher der Spiegel der Unbelehrbaren. Spannend wird es für die Polizei, wenn ein Alko-Lenker davonbraust: "Man will ihn dann schon aus dem Verkehr ziehen."