Niederlande: Neue "Plauderkassen" gegen die Einsamkeit

"Wertvolle Kontakte"

"Wir möchten, dass das Einkaufen Spaß macht", wird Dick de Fijter, Leiter der Jumbo-Filiale Vlijmen, auf der Webseite des Unternehmens zitiert. Und weiter: "Diese Initiative schafft wertvolle Kontakte zwischen Menschen, die täglich hierherkommen, und es ist großartig, dass wir dazu beitragen können."

Und siehe da: Die Plauderkassa kommt so gut an, dass Jumbo sie in bis zu 40 weiteren Filialen installieren will. Das Kassaprojekt komplettiert in der Jumbo-Filiale in Vlijmen die Initiative "Kaffeeklatsch", den man gemeinsam mit der Stiftung "Alles Voor Mekaar" ("Alles für einander") anbietet. Hier haben Freiwillige Zeit, sich mit redefreudigen Menschen zu unterhalten.

In den sozialen Medien wird auf Berichte über die Plauderkassen durchwegs mit Lob und Anerkennung reagiert. Auf Twitter meldete sich sogar der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge zu Wort: "Heute war ich in Vlijmen, wo (…) Jumbo Supermarkten eine Kaffee-Ecke und eine Plauder-Theke eröffnet hat, wo man sich in Ruhe unterhalten kann. Tolle Initiative!"