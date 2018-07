Neuseelands Premierministerin meldet sich aus der Babypause

Zweifelhafte Interview-Fragen

Das Thema einer möglichen Mutterschaft wurde von Medien bereits thematisiert, als Ardern gerade einmal sieben Stunden Chefin der Labour-Partei war. "Planen Sie Kinder?", fragte TV-Moderator Mark Richardson im Jahr 2017 in einem Interview. Ardern reagierte souverän und wies Richardson prompt in die Schranken: "Es ist absolut nicht zu akzeptieren, dass Frauen im Jahr 2017 diese Frage an ihrem Arbeitsplatz beantworten müssen". In einem Interview im Februar dieses Jahres konnte es sich der Moderator eines australischen Nachrichtenformats nicht verkneifen, nach der Zeugung ihres Kindes zu fragen.

Keine Premiere

In der internationalen Politik gab es in den vergangenen Jahren mehrfach Ministerinnen, die im Amt Mütter wurden. Etwa die damaligen deutschen Familienministerinnen Kristina Schröder und Manuela Schwesig. Die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger erwartet derzeit ihr erstes Kind. Auch sie will nach einigen Wochen Mutterschutz im Sommer ihre Funktion als Bundesministerin wieder aufnehmen und die Kundenbetreuung ihrem Partner Thomas Kassl übertragen.

Eine amtierende Regierungschefin mit Nachwuchs gab es allerdings bereits seit längerer Zeit keine mehr. Die allererste ist Jacinda Ardern aber nicht: 1990 wurde die damalige pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto Mutter - schon zum zweiten Mal.