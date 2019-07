Nach Zitteranfall: Lippenleserin sollte Merkels Gemurmel entschlüsseln

Über ihre Entscheidung, die Angebote abzulehnen, musste die Deutsche, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 als Lippenleserin bekannt wurde, nicht lange nachdenken: "Ich musste null über die Formulierungen in der Antwortmail nachdenken. Alle verurteilen die Gaffer, die tödliche Ereignisse filmen und Rettungsarbeiten behindern. Die gleiche Grenze ist aber auch erreicht, wenn man einem Menschen, dem es augenscheinlich in dem Moment nicht gut geht, jedes so kleine Fitzelchen an Privatsphäre entziehen will."

Ihren Entschluss wie auch besagtes Antwortmail machte sie via Twitter öffentlich.