Plötzliche Zitteranfälle: Woran leidet Angela Merkel wirklich?

Welche Ursachen könnten die Zitteranfälle der derustschen Bundeskanzlerin Angela Merkel haben? Eine Woche nach ihrem Schwächeanfall fing Merkel am Donnerstag im Schloss Bellevue in Berlin wieder plötzlich zu zittern an - und zwar offenbar wieder ausgehend von den Beinen. Der Vorfall ereignete sich bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an die neue deutsche Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Sobald sich die Kanzlerin anschließend aber bewegte, sei es ihr besser gegangen, berichtete ein dpa-Fotograf. Ihr wurde ein Glas Wasser gereicht, das sie aber nicht annahm und zurückgab, ohne daraus zu trinken.