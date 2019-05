Digital Mama sein: "Ich zeige meine Kinder ganz bewusst nicht"

Digital Mutter sein

Tatsächlich geben immer mehr Frauen (und Männer) auf sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook Einblicke in die Elternschaft. Mit "Sharents", einer Wortkreation aus den englischen Wörtern "sharing" ("etwas – im Internet – teilen") und "parents" ("Eltern"), hat das Phänomen einen Namen bekommen. In dessen Kontext hat sich auch eine Vielzahl an professionellen Mama-Blogs entwickelt.

Vom Großteil dieser, oft sehr reichweitenstarken, Plattformen, unterscheidet sich das Profil der Kinderpädagogin in zwei Aspekten: Sie verdient kein Geld mit Instagram, und sie zeigt die Gesichter ihrer Kinder bewusst nicht.