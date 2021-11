Wolfgang Joop und die ungute alte Zeit

Das Interview hatte zuvor einen Shitstorm in den sozialen Medien entfacht, die deutsche Politikerin Katrin Langensiepen etwa bezeichnete die Wortwahl als „Verherrlichung von Gewalt und Demütigung von Frauen“.

Joop hatte in dem Nachrichtenmagazin der Modewelt der 1970er- und 80er-Jahre nachgetrauert, die „so wunderbar frivol und frigide war“. Alles sei käuflich gewesen, schwärmte er: „Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es: Wir können auch auf dich verzichten.“ Auf Nachfrage des Spiegel stimmte er zwar zu, dass dies fürchterlich sei. Nachsatz: „Aber wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt.“

#MeToo-Bewegung in der Modeindustrie

Die Joopsche Glorifizierung der „guten, alten Mode(l)ära“ fällt auf fruchtbaren Boden: Die Aufarbeitung der #MeToo-Bewegung ist auch in der Modeindustrie in vollem Gange, immer wieder werden Vorwürfe gegen namhafte Designer, Agenten und Fotografen laut. Derzeit sorgt etwa das Buch von US-Model Emily Ratajkowski für Aufsehen, in dem sie von toxischen Machtverhältnissen hinter der Glamour-Fassade berichtet. Unter anderem sei sie als blutjunges Model von einem Fotografen nach einem Shooting sexuell missbraucht worden, so die 30-Jährige.