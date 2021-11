Joop entschuldigt sich nach frauenfeindlichen Äußerungen

Modeschöpfer Wolfgang Joop hat sich nach scharfer Kritik an seinen Interview-Äußerungen zum früheren Umgang mit Models entschuldigt. "Meine Aussage bezüglich der Sünde in der Modewelt war im Kontext deplatziert", schrieb der 76-Jährige in einem am Sonntagabend veröffentlichten Beitrag bei Facebook und Instagram.

Für seine Wortwahl im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel wolle er sich bei all jenen entschuldigen, die dies verärgert oder verletzt habe.