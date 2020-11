Joop, das Wunderkind

Preisgekrönt

Wieder zwei Jahre später gibt’s gleich zwei neue Initiativen. Joop geht eine Kooperation mit dem deutschen Hemden-Spezialisten Van Laack ein. Im Jänner 2020 zeigte er seine eigene neue Mode erstmals bei der Berliner Fashion Week: „Looks by Wolfgang Joop“. Vor seiner Präsentation, mit der die Berlin Fashion Week endete, fand im KaDeWe die Show „Van Laack Meisterwerk-Kollektion by Wolfgang Joop“ statt. Während man bei den Van- Laack-Outfits immer wieder auch an Wunderkind erinnert wird, setzt er bei „Looks“ auf Coolness, Eco, Reduse und Recycle, topaktuelle Schlagworte, um damit vor allem die Jugend zu erobern. Joop will seine Mode nicht mehr nur auf dem Laufsteg, sondern auch auf den Straßen sehen.