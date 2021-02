Sex nur mit Vertrag: Dänische App soll vor Vergewaltigung schützen

Auch die Sexualtherapeutin Bettina Brückelmayer hat Zweifel am Nutzen der App. "Das Gesetz der Einwilligung zum Sex mag einerseits die Frau vor Vergewaltigung schützen und ebenso den Mann als Vergewaltiger, macht meiner Meinung nach aber den Sex ziemlich unsexy. In welchem Moment öffnet das Paar die App und willigt ein? Man muss also schon vor dem Date besprechen, ob man Sex haben wird… nimmt das nicht die Spannung? Oder öffnet man die App und willigt ein, wenn man schon heftig im Küssen ist? Dies unterbricht wohl die Phase des Lustaufbaus. Letztlich finde ich, sollte beim Sex an die Fähigkeit der Eigenverantwortung appelliert werden."

Die Entwickler verteidigten ihre App - sie sei eben ihrer Zeit voraus. Co-Gründer Carsten Nielsen verglich iConsent mit der Erfindung des Kondoms, dessen Verwendung irgendwann auch komisch anmutete: "Vielleicht ist die Idee der App seltsam. Aber vielleicht fühlt es sich in einem Jahr schon normaler an."