Nach #MeToo-Vorwürfen tritt Kopenhagens Bürgermeister zurück

Eine Erfahrung, die offenbar viele Däninnen teilen: 1.600 Frauen unterschrieben einen offenen Brief, in dem sie erklärten, in ihrer Karriere ebenfalls Sexismus erlebt zu haben. Und Gleichstellungsminister Mogens Jensen betonte auf Twitter, er wolle „der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ein Ende setzen“.

Vor knapp zwei Wochen trat dann Morten Östergaard zurück, Vorsitzender der Sozialliberalen, die sich den Kampf gegen Sexismus auf die Fahnen geschrieben haben. Zuvor war publik geworden, dass er versucht hatte, die Belästigung einer Parteikollegin zu vertuschen. Die Abgeordnete Lotte Rod hatte im September berichtet, sie habe vor zehn Jahren die Hand eines Kollegen auf dem Schenkel gehabt, ohne Namen zu nennen. Später schrieb sie auf Facebook: „Morten hat sich entschuldigt und ich habe ihm verziehen. Das Problem ist nicht mehr, was passiert ist, sondern die Art, wie damit umgegangen wurde.“

Als 2017 im Zuge der #MeToo-Bewegung weltweit Frauen über Diskriminierung und sexuelle Übergriffe sprachen, entfachte dies auch in Dänemark eine öffentliche Debatte. Einen tiefgreifenden Wandel löste dies in dem Land, das bei internationalen Studien über die Gleichstellung der Geschlechter immer sehr gut abschneidet, jedoch nicht aus.

"Fortschrittlich, frei und gleichberechtigt"

Es sei oft als „Minderheitenthema betrachtet worden, etwas, das nicht wirklich dänisch ist“, sagt Camilla Möhring Reestorff, Expertin für Kultur- und Medienwissenschaften an der Universität Aarhus. Laut einer internationalen YouGov-Studie aus dem Vorjahr betrachtet sich nur jeder sechste Däne als Feminist, im Vergleich zu fast jedem zweiten Befragten im benachbarten Schweden. Dänen neigten dazu, sich als „fortschrittlich, frei und gleichberechtigt“ zu sehen, erklärt Möhring Reestorff. Dieses Selbstbild könne „uns ein bisschen blind machen, wenn es um Sexismus geht“. Jetzt ist das Thema in Dänemark angekommen.