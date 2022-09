Skin Cycling: Warum Routine auch bei der Hautpflege wichtig ist

Der Ablauf

Was an jedem Tag der Routine der erste Schritt ist: die gr├╝ndlliche und sanfte Reinigung der Haut. Darauf folgt an Tag eins das Peeling. Wohlgemerkt ein chemisches Peeling, kein mechanisches mit Peelingk├Ârnchen. Anschlie├čend Feuchtigkeitscreme auftragen. Tag zwei steht im Zeichen des Retinols, das die Kollagenproduktion der Haut anregen soll. Wichtig ist hier, mit einer niedrigen Dosierung zu beginnen und die Haut lamgsam an den Wirkstoff zu gew├Âhnen. Eine kleine Menge auftragen und einwirken lassen und die Abendroutine mit Feuchtigkeitscreme abschlie├čen. Tag drei und vier: Hier soll sich die Haut erholen. Nach der Reinigung kann man an diesen Tagen ein paar Tropfen eines Hyaluron- oder Niacinamidserums mit den Fingerspitzen verteilen. Als letzter Schritt folgt wie an den Tagen zuvor die Feuchtigkeitscreme.