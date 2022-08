Apfelessig und seine vielen Vorteile für die Schönheitspflege

Solange die Haut nicht empfindlich reagiert und die Essigspuren danach wieder gründlich entfernt werden, kann man damit regelmäßig die Haut peelen und klären. Bei trockener oder empfindlicher Haut sollte der Apfelessig unbedingt verdünnt werden – Apfelessig und Wasser zu gleichen Teilen funktioniert in der Regel sehr gut. Es empfiehlt sich auf naturtrüben Bio-Apfelessig zurückzugreifen.

Apfelessig-Gesichtswasser

Mit unverdünntem Apfelessig lassen sich Wunden desinfizieren und Juckreiz lindern. Auch gegen unreine, ölige Haut kann man mit Apfelessig-Gesichtswasser vorgehen. Die Säure strafft die Haut und befreit sie von überschüssigem Talg. Essig desinfiziert außerdem die entzündeten Hautpartien und sorgt dafür, dass Pickel schneller abheilen. Dafür benötigt man einen Esslöffel Apfelessig, einen EL Wasser sowie einen Wattebausch. Einfach den Wattebausch mit der Apfelessig-Wassermischung tränken und sanft das Gesicht abreiben. Anschließend kann man die gewohnten Pflegeprodukte auftragen.

Apfelessig-Bad

Nach einer Behandlung mit Apfelessig sollte die Haut ausgeglichener sein. Sein pH-Wert ist dem der menschlichen Haut sehr ähnlich. Daher eignet sich Apfelessig für die Haut am ganzen Körper. Nach einem Sonnenbrand etwa kann er gereizte, juckende Haut beruhigen. Wer zu sehr empfindlicher und trockener Haut neigt, sollte vor der Anwendung einen Test durchführen. Dafür verdünnten Apfelessig in der Armbeuge verteilen und die Hautreaktion beobachten. Für das Apfelessig-Bad eine Tasse Apfelessig ins Wannenwasser kippen. Danach etwa15 bis 20 Minuten in der Badewanne entspannen. Das Essigbad hilft, den pH-Wert der Haut auszugleichen und beugt fettiger aber auch trockener Haut vor.

Apfelessig-Haarspülung

Auch im Haar soll Apfelessig fettiger, trockener und juckender Kopfhaut entgegenwirken. Auch Schuppen können damit bekämpft werden. Dafür mischt man sich am besten eine Essig-Wasser-Mischung in einer alten Shampooflasche an. Dazu etwa zwei bis vier Esslöffel mit 250 ml Wasser verdünnen. Nach dem Haarewaschen die Spülung im Haar und auf der Kopfhaut verteilen. Nach 30 Sekunden die Spülung gründlich auswaschen. Unverdünnt sollte Essig nicht angewendet werden, da die starke Säure die Haut auch irritieren kann.